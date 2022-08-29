فن ومشاهير

ليلى علوي وإلهام شاهين تريند جوجل بسبب وائل كفوري (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفناناتين إلهام شاهين وليلى علوي تريند مؤشر البحث في جوجل، بعد حضورهما حفل المطرب اللبناني وائل كفوري في الساحل الشمالي على شاطئ "جريكو".

وظهرت "إلهام" و"ليلى" ترقصان على نغمات أغاني وائل كفوري، كما حضر الحفل عدد من النجوم من بينهم الإعلامية إنجي علي، وحرص كفوري على التقاط بعض الصور التذكارية مع معجبيه.

وقدم وائل كفوري عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "البنت القوية" و "كلنا مننجز"، "ست الكل".

وشارك في إحياء الحفل المطرب أحمد سعد الذي أشعل الأجواء بأغاني "وسع وسع"، "ايه اليوم الحلو ده"، "عليكي عيون"، "بنادي عليك".

وطرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة بعنوان "ست الكل" وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ وذلك عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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