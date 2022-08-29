ليلى علوي وإلهام شاهين تريند جوجل بسبب وائل كفوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفناناتين إلهام شاهين وليلى علوي تريند مؤشر البحث في جوجل، بعد حضورهما حفل المطرب اللبناني وائل كفوري في الساحل الشمالي على شاطئ "جريكو".

وظهرت "إلهام" و"ليلى" ترقصان على نغمات أغاني وائل كفوري، كما حضر الحفل عدد من النجوم من بينهم الإعلامية إنجي علي، وحرص كفوري على التقاط بعض الصور التذكارية مع معجبيه.

وقدم وائل كفوري عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "البنت القوية" و "كلنا مننجز"، "ست الكل".

وشارك في إحياء الحفل المطرب أحمد سعد الذي أشعل الأجواء بأغاني "وسع وسع"، "ايه اليوم الحلو ده"، "عليكي عيون"، "بنادي عليك".

وطرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة بعنوان "ست الكل" وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ وذلك عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية.