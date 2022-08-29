"بدون مكياج".. فيفي عبده تنعى جورج الراسي والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان الراحل جورج الراسي، الذي توفى في حادث سير، السبت 27 أغسطس الجاري، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بدون مكياج، وقالت فيه: "مساء الخير، الحقيقية الواحد حزين من امبارح بالليل، علشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره مع مديرة أعماله، الله يرحمهم وصدمة بالنسبة لنا".

وأضافت فيفي: "أنا زعلانة جدا علشانه أوي أوي، بالذات إنه بيحب ابنه، ويارب قد حبكم ليه يديكوا صبر إن شاء الله، والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان".

وانهالت تعليقات النجوم وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق :"الله يرحمهم ويصبر أهلهم يارب"، وعلقت المطربة مي فاروق: "الله يرحمهم ويصبر أهاليهم يارب".

كما علقت لجين عمران، :"الله يرحمهم"، وكتب الإعلامي اللبناني نيشان، :"الله يرحمهم".

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.