حمادة هلال يروج لأغنية "تكا تكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حمادة هلال عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة "تكا تكا"، ونشر بوستر ترويجي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق حمادة هلال على البوستر قائلا: "أغنية تكا تكا، قريبًا بإذن الله"، وحاز على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وعلق الفنان تامر شلتوت قائلا: "مبروك حبيبي"، بينما علقت الفنانة بشرى: "مبروك".

وطرح الفنان حمادة هلال مؤخرًا أغنية "الفرح مالينا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري، حمادة هلال، توزيع أحمد عادل.

من ناحية أخرى حقق حمادة هلال نجاحًا كبيرًا، في رمضان 2022 من خلال مسلسل "المداح- أسطورة الوادي".

مُسلسل "المداح أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.