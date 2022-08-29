انهيار نادين الراسي بعد سماعها أغنية شقيقها الراحل "إنت الحب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

وأقيم عزاء الفنان جورج الراسي أمس الأحد في صالون كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس.

وتداول مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي وهي تنهار بالبكاء فور سماعها أغنية "أنت الحب"، من غناء شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

وجاء في منشور، نشرته نادين، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، موعد العزاء والصلاة على الفنان الراحل جورج الراسي :"سيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهور يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف".

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.