بـ”كاش مايوه” شفاف كاشف.. إطلالة جريئة ومُثيرة لـ رانيا يوسف على البحر وإنتقادات لاذعة من الجمهور! – «شاهد»

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:58 مساءً - نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور لها على حسابها على «إنستجرام»، خلال عطلتها الصيفية بالساحل ، وظهرت رانيا يوسف بمايوه مثير “ بكيني” وارتدت فوقه “ كاش مايوه أبيض شفاف” ، ما أظهر تفاصيل إطلالتها.

وهاجم الكثير من المتابعين الفنانة رانيا يوسف في التعليقات على تلك الصور رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رانيا يوسف صور لها بإطلالات جريئة، لكنها لم ترد على أي من التعليقات.

وظهرت رانيا من خلال الصور بملابس البحر وهي ترتدي مايوه باللونين الأبيض والأسود وفوقه فستاناً أبيض إضافةً إلى قبعة القش مع النظارة الشمسية.

وحرصت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على دعمها وعلقت على صورتها بقلوب، وذلك بعد فترة طويلة من الخلاف الفني بينهما.

ورغم الإنتقادات أصرّت “رانيا” على نشر صور جديدة وقطع فيديو لنفس المايوه عبر حسابها على «تويتر» وكتبت” Good morning”.

رانيا يوسف ترد على منتقديها:

من ناحية أخرى، وفي بداية الشهر الجاري، تعرضت النجمة رانيا يوسف لهجوم كبير بسبب صورها بالمايوه التايجر خلال إحدى عطلاتها الصيفية، لكن هذه المرة ردت رانيا يوسف على منتقديها .

ونشرت رانيا يوسف فيديو من كواليس جلسة التصوير وظهرت وهي تتجول على شاطئ البحر مرتدية المايوه.

وكتبت رانيا يوسف تعليقاً على الفيديو: “أنا لا أهتم بآرائكم، ولم أولد لإبهاركم”، لتقطع الطريق على الانتقادات.

إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف:

وتتميز الفنانة رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، كما تختار الميك آب جرئ وهو ما يكشف عن جمالها الساحر

وأبرز تلك الإطلالات كانت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 ظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت بفستان بدون “بطانة” وتعرضت وقتها لانتقادات شديدة، وظهرت فى أكثر من لقاء وأكدت أنها لم تتأثر بأي تعليقات سلبية على الفساتين التىارتدتها سابقًا فى المهرجانات السينمائية، وأنها لم تر أي مشكلة فى أي فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التىطالتها بسبب فساتينها بأنها “مشاكل حلوة ودمها خفيف وشقية، ومش لازم كله يبقى غم غم، مفيش فرفشة”، مضيفةأنها لا تستهدف الظهور وإثارة الجدل من خلال فساتينها.

أحدث أعمال رانيا يوسف:

وتنتظر رانيا يوسف عرض “مسلسل عالم تاني” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل عالم تاني تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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