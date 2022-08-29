شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة تؤخر صفقة إنتقال نافاس إلى نابولي فى الصيف الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إحتمالية فشل صفقة إنتقال نافاس إلى نادي الجنوب فى الصيف الجاري، يأتي ذلك على الؤغم من وجود إتفاق مسبق بين مسئولي الفريق الإيطالي واللاعب، حول العقد السنوي الذي سيتقاضاه الحارس الكوستاريكي مع الفريق.

وأشارت صحيفة" لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أن الصفقة أصبحت معقدة فى الفترة الحالية، بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدني من الإنتقال للفريق فى الصيف،وأوضحت أن السبب الرئيسي فى تأزم المفاوضات هو وجود خلافات بين اللاعب والجانب الباريسي حول صيغة إنهاء التعاقد.



ماذا يريد اللاعب قبل الرحيل عن الفريق؟

وأفادت التقارير أن النادي الباريسي مرحب بفسخ تعاقده مع الحارس فى الفترة الحالية بالتراضي بين الطرفين، ولكن يصمم كيلور نافاس فى الحصول على قيمة تعاقده كاملة مع الفريق، حيث أن اللاعب يريد أخذ مكافأة نهاية العقد مع الفريق الفرنسي.

ومن جانبه يرفض النادي الباريسي منح اللاعب أي مكأفات، لا سيما أنه لم يكن سببًا وراء أي نجاح للفريق فى الفترة السابقة، فى ظل إعتماد الفريق بشكل دائم على الحارس الإيطالي دوناروما، الأمر الذي يجعل طلب اللاعب مرفوضًا بشكل كبير من مسئولي الفريق.



موقف اللاعب من عرض نابولي فى الفترة الحالية

وفى سياق متصل يرحب اللاعب بشدة بالإنتقال لصفوف نادي نابولي الإيطالي، حيث تم الإتفاق المادي بين الطرفين فى الفترة الماضية، على أن يحصل الحارس الدولي على 4 مليون يورو فى الموسم الواحد بعقد يمتد لموسمين، فى حالة تسوية اللاعب مشاكله مع الفريق الباريسي.