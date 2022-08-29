ميلان يقترب من التعاقد مع بديل كيسي

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محمد الفلاح - يواصل فريق ميلان الإيطالي محاولاته من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك من أجل تكرار ما حدث الموسم الماضي وتحقيق الفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز ومحاولة الوصول لأبعد مكان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ميلان يريد التعاقد مع بديل كيسي

ومن جانبه، أفادت العديد من التقارير الصحفية العالمية بأن الفريق الإيطالي أصبح قريبا من التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي قادمة من الدوري الألماني.

ويرغب ميلان في التعاقد مع لاعب في خط الوسط وذلك من أجل تعويض رحيل النجم الإيفواري فرانك كيسي الذي انتقل في الميركاتو الصيفي الحالي لصفوف فريق برشلونة الإسباني.

ميلان يقترب من نجم فولفسبورج

ووفقا لما أكده الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين، فإن ميلان واثق من أنه سينجح في التعاقد مع آستر فرانكس، النجم البلجيكي ولاعب فريق فولفسبورج الألماني.

وأضاف رومانو بأن الصفقة ستتم سواء على سبيل الإعارة أو الشراء، حيث تريد إدارة ميلان الإيطالي وجود اللاعب في صفوف الفريق الموسم المقبل بأي طريقة.

وأكمل رومانو أنباءه حيث أكد أن المحادثات أصبحت متقدمة الآن بين ميلان وفولفسبورج الألماني حيث توصل الفريقان إلى المراحل النهائية ومن الممكن إتمام الصفقة بعرض رسمي خلال الأيام القادمة.

وأختتم رومانو مؤكدا بأن النقاش الآن يدور حول قيمة شراء اللاعب، حيث عرض نادي ميلان الإيطال مبلغ 11.5 مليون يورو، فيما تطالب إدارة فوفلسبورج الحصول على 13 مليون يورو.