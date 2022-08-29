شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يفاجئ جمهور حفل جوائز MTV بظهوره معلقا فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم جونى ديب جمهور حفل MTV Video Music Awards، بالظهور وهو معلق في الهواء، مرتديا زيا أشبه برواد الفضاء، وكانت كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن وجود محادثات من أجل تقديم ظهور مفاجئ للنجم العالمى جوني ديب، فى حفل جوائز MTV Video Music Awards وهو يرتدى زى رجل القمر وهو شعار الشبكة الشهير، وبعد أربعة عقود من إبهاره للمعجبين بتصويره لشخصيات غريبة الأطوار في أفلام مثل Sleepy Hollow، وEdward Scissorhands، ولكنه ظهر بشكل مختلف عن المتوقع.

جوني ديب لم يتم ترشيحه لجوائز الحفل ولكن سبق للنجم السينمائي أن فاز في السابق بـ5 جوائز MTV من بينها أفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء دور شرير، وأفضل نجم عالمي ونجم الجيل، يأتى هذا فيما يستعد جوني ديب، لإخراج فيلم يحكى السيرة الذاتية لـ أميديو موديلياني، الرسام الإيطالى الشهير الذى توفي في فقيرا عام 1920، لكنه اشتهر فيما بعد بصوره للعراة ذات الوجوه والأطراف الممدودة.

سينتج جونى ديب، الفيلم أيضًا، إلى جانب الممثل آل باتشينو، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل اختيار الممثلين، وسيكون هذا هو الفيلم الثاني لديب كمخرج، بعد 25 عامًا من فيلمه الغربى The Brave عام 1995، والذى لعب فيه دور البطولة أمام مارلون براندو، جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الجادريان".