شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وأحيا المطرب بهاء سلطان حفلاً غنائيًا ضخمًا، مؤخرًا، ضمن حفلات موسم جدة، وقدم باقة من أروع أغانيه، حيث افتتح الحفل بأغنيه تعالى أدلعك، كما أمتلأ الجمهور قاعة المسرح ورددوا أغانى بهاء.

وقدم سلطان عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، وقدم أغانى قوم أقف، ياترى، ليالى طويلة، الواد قلبه بيوجعه، أنا مش هندم، أنا غلطان، ياللى بايع، وغيرها من الأغاني .

وكان قد طرح بهاء سلطان مؤخرًا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.