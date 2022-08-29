حكيم داخل حمام السباحة.. ويعلق: "من حق الكبير يدلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان حكيم، عن أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا، داخل حمام سباحة.

ونشر حكيم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "من حق الكبير يدلع".

وكان حكيم، قد طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "تزاولني" وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

حكيم طرح أيضا عدد من الأغنيات مؤخرًا منها "أنا مين"، و"قول الله" عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "قول الله" من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكساج وماستر توما. فيما أغنية "أنا مين" وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.