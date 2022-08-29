شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة مازنجر" لـ ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى يحصد 110 آلاف جنيه ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم خطة مازنجر ليلة أمس السبت 110,790 ألف جنيه، لتصل إيرادات الفيلم 550 الف جنيه في 3 أيام فقط، وهو من بطولة الفنانون ياسمين رئيس وحمدى المرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد، وإخراج رامى رزق الله، وتوزيع سينرجى فيلمز، ويعرض بجانب خطة مازينجر 5 أفلام أخرى، وهم كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، والدعوة عامة، وتسليم أهالى.

قصة الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

وكشف البرومو والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال عن وجود شخصيات كارتونية شهيرة تعلق بيها الجمهور على مدار السنوات الماضية، حيث ظهر الأبطال وهم ملابس هذه الشخصيات فارتدى حمدي الميرغني شخصية "أفروديت"، ومحمود حافظ في شخصية "مازنجر"، وظهرت ياسمين رئيس في شخصية "فاتن" من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية "سوبر ماريو"، وظهر الطفل في شخصية "سبايدر مان".

الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصرى، وتحمل اسم "اليوم يومك" ومن كلمات منه عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، توزيع هاني محروس، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب مساء اليوم الإثنين قبل يومين من انطلاق الفيلم في السينمات.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .