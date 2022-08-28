شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم تاتلس على المسرح بالجبس والإفراج عن صور حادث نجا منه بأعجوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تعرضه لحادث موت نجا منه بأعجوبة إلا أن الفنان التركي إبراهيم تاتلس لا يزال يقاوم، حيث ظهر حفله الأخير وهو بالجبس، وعلق على ظهوره بأنه ما زال مندهشًا كيف خرج من الحادث.

وتعرض الفنان التركى الشهير إبراهيم تاتلس وابنته لحادث سير، حيث انقلبت سيارته فى أحد طرق السفر السريعة، ونفت وسائل إعلام تركية وفاته، وأشارت إلى أنه أصيب بجروح فى مدينة بودروم التركية.

وكانت شائعات قد انتشرت من حسابات نشطاء أتراك تشير إلى وفاته وهو أمر غير حقيقى بحسب وسائل الاعلام.

وذكرت وكالات تركية، أن تاتلس أراد الخروج من بودروم وفى أثناء ذلك تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابته.

وأوضحت أن مركبة تاتليس، خرجت عن السيطرة بسبب الأرض الزلقة، واصطدمت بالسيارة التى أمامها وتدحرجت فى الحاجز.

إبراهيم تاتليس من أيقونات الغناء فى تركيا كان يحيى مئات الحفلات والأفراح حتى أقعدته رصاصة غدر ومنعته من الوقوف مرة أخرى على المسرح وبعد سنوات من العلاج ظهر مرة أخرى على جمهوره مع ابنته "ميلان" وأدى أحب الأغنيات إلى قلبه.

تاتليس من مواليد 1 يناير 1952 بمدينة أورفة جنوب شرق تركيا لأب عربى وأم تركية له بمسيرته الفنية 42 ألبوما غنائيا وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال فى الفترة ما بين 1990 حتى 2011 وكل هذه المحاولات تركت أثرا واضحا فيما بعد وهو ما حدث بالفعل وقد أصيب بالشلل.



حادث إبراهيم تاتلس



إبراهيم تاتلس