شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح موسيقى فيلم الحارة لجائزة أفضل موسيقى أصلية لفيلم روائي بجوائز الشاشة الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة جوائز الشاشة الكندية للموسيقى عن ترشح موسيقى فيلم الحارة، للموسيقار ناصر شرف، لنيل جائزة أفضل موسيقى أصلية لفيلم روائي بجوائز الشاشة الكندية، ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم الأربعاء 21 سبتمبر.

وحظي الحارة بإشادات واسعة ضمن جولة عروضه شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول عربياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بينما حصل على عرضه العالمي الأول في واحد من أعرق المهرجانات الدولية وهو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ضمن مسابقة بياتزا غراندي ليصبح أول فيلم أردني طويل يشارك في هذا المهرجان.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.

الموسيقار ناصر شرف