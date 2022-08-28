أول تعليق من أحمد حاتم على البلاغ المقدم ضده بشأن فيلم "حدث بالقاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان أحمد حاتم، على البيان الصادر بشأن فيلم "حدث بالقاهرة" من قبل المنتج المنفذ يوسف مندور، وادعائه عدم التزامه بمواعيد التصوير مما أدى إلى تعطيل إنتاج الفيلم، مؤكدا أن ذلك يتنافى بشكل كامل مع الحقيقة.

وقال حاتم، في بيان له: "قمت بالاتفاق على القيام بدور البطولة في فيلم (حدث بالقاهرة) بشخصية وكيل نيابة، بعد عرض الدور على من قبل المنتجة والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، واستجابة لأستاذي وصاحب الفضل علىّ المنتج الكبير حسين القلا والذي كان ضمن فريق عمل الفيلم في البداية".

أضاف: "بعد تأخر البدء في تصوير الفيلم، كنت قد التزمت بأعمال أخرى وبدأت تصويرها بالفعل، ونظراً لأن الشخصية التي ألعبها في العمل الآخر الذي بدأت تصويره هي شخصية شاب ذو لحية، وهو أمر يتنافى مع الملامح الشكلية الخاصة بشخصية وكيل للنائب العام، استحال الجمع بين تصوير الفيلمين في وقت واحد".

تابع: "اقترحت الشركة المنتجة فيلم هاوس، أن يتم تغيير شخصية البطل من وكيل نيابة إلى محامي، وهو ما ترتب عليه إدخال الكثير من التعديلات على النص الأصلي ليخرج بشكل مختلف للغاية ولم يلق قبولي، فاعتذرت عن أداء الشخصية بهذا الشكل الجديد، وتم ذلك بالتنسيق مع الأستاذ أشرف نار المخرج المنفذ بالعمل".

اختتم: "أما فيما يتعلق بالاتهام بتعطيل إنتاج الفيلم وادعاء البيان الصادر من المنتج المنفذ يوسف مندور تخلفي عن مواعيد التصوير، هو أمر منافي للحقيقة حيث أنني لم يصلني أي إخطار بمواعيد التصوير، ولم أتفق أو أوافق على أي مواعيد للتصوير، أو أي من الأعمال التحضيرية الأخرى السابقة على تصميم الديكور أو بدء التصوير الفعلي".

وكان المنتج يوسف مندور، تقدم ببلاغ ضد الفنان أحمد حاتم، لنقابة المهن التمثيلية، وغرفة صناعة السينما، لعدم التزامه بموعد التصوير المحدد، وعدم تنفيذ رؤية مخرج العمل، مما أدى إلى تعطيل أيام تصوير فيلم "حدث بالقاهرة" الذي يجسد من خلاله دور البطولة.

وأصدرت شركة فيلم هاوس للإنتاج الفني، بيانًا توضح من خلاله حقيقة توقف التصوير طول الفترة الماضية، وجاء من خلال البيان، بموجب عقد اتفاق في غضون شهر يناير 2020 استناد الشاكي إلى الفنان/ أحمد حاتم مهمة القيام بأداء عمل تمثيلي في فيلم تحت اسم مؤقت (حدث في القاهرة)، تأليف الأستاذ/ عمر - جمال، وإخراج الأستاذ/ أحمد الله صالح، ومن إنتاج شركة فيلم هاوس للانتاج الفني.

وتابع البيان: "واطلع المشكو في حقه على فكرة الفيلم والسيناريو والحوار الخاص به، وطبيعة دوره في الفيلم، وقبل بنفسه وبصفته ممثلا القيام بأداء الدور، مع الالتزام التام في فترة التصوير بعدم الانشغال في عمل آخر، كما تعهد بموجب التعاقد بابداء أقصى تعاون ممكن مع صناع الفيلم".

وقال المنتج يوسف مندور، إن الفنان أحمد حاتم، خالف التعاقد، بعدم استجابته إلى أي من أوامر العمل "الأوردرات" منذ بدء التصوير في أواخر شهر فبراير 2022.

وتابع مندور، أن "الفنان أحمد حاتم، اعتذر أكثر من مرة عن الحضور بعلة الانشغال في أمور أخرى شخصية ومهنية، وتبين لنا بعد ذلك أنه تعاقد على تمثيل عدة أعمال سينمائية ودرامية أخرى، وبعد فترة من الوقت، وبعد بدء تصوير العمل بالفعل، وبعد الاعتذارات المتكررة من قبله، تفاجئنا، بأن الفنان المذكور لديه بعض الاعتراضات على قصة وسيناريو الفيلم، بل ورفض الانصياع لأوامر مخرج العمل في تنفيذ ما يراه مناسبا لطبيعة الدور، ضاربا بعرض الحائط الأعراف المهنية".

واختتم البيان أن "الفنان أحمد حاتم، خالف ما جاء في عقد الاتفاق المبرم، مما أدى ذلك إلى تعطيل سير العمل وفقا للجدول الموضوع لاستكمال تصوير الفيلم، وحتى تاريخه، لم يبد الفنان المشكو في حقه أي رغبة في التواصل مع أي من طاقم العمل، مما تسبب ذلك بحدوث أضرار مادية باهظة ومعنوية وأدبية ناجمة عن تأخيره".