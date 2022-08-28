شاهد كواليس فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت شركة العدل جروب، صورًا من كواليس فيلم "ع الزيرو"، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي على الصور: "شركة العدل جروب جمال العدل، تشارك الجمهور كواليس فيلم على الزيرو، بطولة النجم محمد رمضان، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج أحمد العدل.

وأعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالعمل الذي سيتعاون من خلاله لأول مرة بالفنانة نيللي كريم، إذ يتشاركان بطولة فيلم "ع الزيرو" إخراج محمد العدل.

ونشر رمضان صورة الكلاكيت عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو، إنتاج جمال العدل تأليف د/مدحت العدل إخراج محمد العدل. مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللي كريم ومبسوط بوجود باقي نجوم الفيلم .. ثقة في الله نجاح".

جدير بالذكر أن آخر عمل سينمائي للفنان محمد رمضان كان فيلم "الكنز 2- ملحمة الحب والمصير" إخراج شريف عرفة، وعُرض عام 2019