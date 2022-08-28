"شفتك منطلقة وسعيدة".. شيرين عبد الوهاب تزور سميرة سعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنانة سميرة سعيد في منزلها.

ونشرت سميرة، صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من طارق مدكور، مها زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وابنتها هنا.

وعلقت سميرة على الصور: "حبيبتي شيرين انبسطت بزيارتك وصديقي طارق مدكور، وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة، وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر، دمت لي صديقة مخلصة ومحبة".

وطرحت الفنانة سميرة سعيد، اليوم الثلاثاء، أحدث أغانيها "كرباج"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو.

أغنية "كرباج"، تعد سابع الأغاني التي تطرحها الفنانة سميرة سعيد، من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت ان تطرح أغنياته على فترات متقاربة.