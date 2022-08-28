"أول مرة أشوفه قلقان كده".. نجل محمد الحلو ينشر صورة والده قبل حفل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر حمادة الحلو، صورة والده الفنان محمد الحلو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وذلك قبل حفله بالإسكندرية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورمجدي صابر، وبقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وعلّق حمادة على الصورة، قائلا: "قبل أي حاجة والله بابا ما يعرف إني هصوره، بابا تملي بيبقى عنده قلق قبل أي حفلة، لكن حفلة النهاردة دي قصة تانية خالص وقلق تاني خالص، دي أول حفلة بعد العملية، أول مرة أشوفه قلقان بالطريقة دي".

أضاف: "ربنا هيكرمك يا حبيبي إن شاء الله، كلها كام ساعة ونقولك الحفلة كانت تجنن".

وخضع محمد الحلو، لعملية جراحية تم على إثرها تركيب ٦ دعامات في شرايين الساقين، يونيو الماضي.

المطرب الكبير محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية أجراها، في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON": "بكره هعمل عملية، ودلوقتى أخدوا منى عينات، وسيجرون أشعة بالصبغة وسأبدأ الصيام لعدة ساعات قبل إجراء العملية لتركيب دعامات فى الساق بأكملها".

وطالب الفنان محمد الحلو محبيه الدعوات له بالشفاء العاجل، "ربنا يكرمنى بدعواتكم يا رب كلكم"، فيما مازحته الإعلامية لميس الحديدى، "هل تغنى فى المستشفى؟"، فرد ضاحكًا: "لأ خلاص مش قادر، باخد أدوية كتير وبغنى مع الملائكة"، متمنيًا من الله أن يرزقه الصحة ودوام العافية، وأن يتم الشفاء فى أقرب وقت.