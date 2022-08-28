"انقهرت على شبابك".. نادين نسيب نجيم توجه رسالة لـ جورج الراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم، على توجيه رسالة للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي.

ونشرت نادين، صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بهيداك النهار اتعرفت عليك عن قريب، وشو كنت مهضوم وشخص قلبه طيب كتير ولطيف ومحترم، وضليتني أضحك قد ما بتمزح وبتحب الحياة، كتير انقهرت على شبابك وعلى ابنك اللي خسر بيه، وعلى رفيقتك وبناتها اللي خسروا آمنّ".

وتابعت: "الله يرحمك ويرحمها والله يصبر قلب أختك وأمك وعيلتك كتير صعب اللي صار.. حادث سير أنت ما ذنبك فيه.. أيا حدا كان فيه يكون مطرحك إهمال الدولة وقلة المسؤولية.. حرقت قلب أمك وإخواتك وابنك وكل اللي بيحبوك".

وأضافت: "ما في شئ رح يعوض خسارتك وهيدي حرقة، وغصة رح ضل بالقلب بس بالإيمان والصلاة ورحمة الرب.. الله يكون بعونكم ويصبركم ويخفف حزنكم آمين، رحمتك يا الله".

يذكر أن المطرب اللبناني جورج الراسي شقيق الممثلة نادين الراسي وطليق عارضة الأزياء جويل حاتم، لقي مصرعه، جراء حادث مأسوي على طريق الحدود اللبنانية - السورية، خلال عودته بعد انتهاء حفله بسوريا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن جورج الراسي توفي أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية، كما توفيت سيدة كانت برفقته.