أول تعليق من لطيفة بعد تلقيها عزاء شقيقها الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة لطيفة، رسالة خاصة لكل من عزاها في شقيقها الراحل "حسن" الذي رحل عن عالمنا يوم 23 أغسطس الجاري.

ونشرت لطيفة، صورا من العزاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل من قدم لي التعزية سواء بالحضور أو بالرسائل والمكالمات.. سعيكم مشكور ولا أراكم الله مكروه في عزيز".

وأضافت: "ربنا يرحمك يا رب أخويا الغالي ويصبرنا على فراقك".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، أعلنت وفاة شقيقها الأكبر"حسن" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند، كنا منتظرينك، ولكن القدر كان أسرع، الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب يصبرنا على فراقك".

وطرحت النجمة التونسية لطيفة، في يوليو الماضي، ألبومها الجديد بعنوان "لطيفة 2022" بالتعاون مع شركة روتانا للتوزيع، وهو ميني ألبوم يضم 6 أغاني منها ثلاث أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.

أغاني الألبوم هي: "أحسن أحسن" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أغنية "هنعيشها مرة واحدة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي، أغنية "من بلدي" كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، ويضم الألبوم أغنية باللهجة التونسية هي أغنية "طار طار" وألحان رضا شعير.

كما يضم الألبوم أغنيتين باللهجة العراقية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبدالمنعم، كما قام بعمل الماستر والمكساج لكافة الأغاني مهندس الصوت أمير محروس.