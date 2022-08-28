شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بصحبة صديقتها فى نيويورك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة جينيفر لورانس وهي تستمتع أثناء قضاء بعض الوقت مع أصدقائها في مدينة نيويورك يوم السبت الماضى، وذلك خلال نزهة لها تناست فيها اشغالها خلال الفترة السابقة بعدما تعاقدت على أكثر من عمل فنى مؤخرًا، بعدما انشغلت لفترة بسبب حملها وولادتها في وقت سابق من العام.



جينيفر لورانس

جينيفر لورانس ظهرت خلال الصور وهي تبتسم كعادتها، وتشرب القهوة المثلجة مثلما ذكر تقرير الديلي ميل الذى أكد أن لورانس التي تعتبر ضمن أحدث الأمهات بين نجمات هوليود تسعي جاهدة من أجل الفوز بجائزة الأوسكار للمرة الثانية في مسيرتها الفنية بعدما توجت بها من قبل، وذلك عن طريق التركيز في اختيارها أدوارها بعناية خلال الفترة المقبلة.



لورانس مع صديقاتها

كما تأتى تلك النزهة بعدما احتفلت لورانس بعيد ميلادتها منتصف الشهر الجارى، إذ يعتبر عيد ميلادها الأول كأم، وبدأت لورانس مسيرتها المهنية من خلال عالم التليفزيون، حيث ظهرت في مسلسل مثل Monk and Medium قبل أن تحصل على دورها السينمائي في فيلم Winter's Bone الذى طرح عام 2010، كما شاركت في مجموعة مهمة من الأفلام العالمية منها ثلاثية X-Men و Hunger Games.

كما سبق أن أكدت التقارير مؤخرًا ان جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.

وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.