شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاق MTV Video Music Awards.. كل ما تريد معرفته عن الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رواد الموسيقى حول العالم خلال ساعات لـ حفل MTV Video Music Awards لعام 2022، حيث سيقام في تمام 8 مساءً ET، و2 صباحا بـ توقيت مصر، من مركز برودنشيال في نيوارك، بـ نيو جيرسي.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " people "، سيتم بث الحفل من خلال قنوات CW Network و BET و BET Her وCMT وComedy Central وLogo وMTV2 وNickelodeon وParamount Network وPop وTVLand وVH1.

كما سيتم بث العرض السابق للحفل على قناة MTV بدءًا من الساعة 6:30 مساءً، ويتصدر كل من المغنين العالميين Kendrick Lamar وHarlow وLil Nas X المجموعة بسبعة ترشيحات لكل منهم، ويأتي هاري ستايلز ودوجا كات بستة لكل منهما ، وبيلي إيليش ودريك ودوا ليبا وإد شيران وتايلور سويفت وذا ويكند بخمسة ترشيحات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " people ".

أما من بين المرشحين لأول مرة بيبي كيم، كاسي موسجريفز، جايل، مانسكين، أنيتا، بيكي جي، دوف كاميرون، كارول جي، إتزي، جي آي دي، موني لونج، تيمز، ويت ليج.

ومن المقرر أن تحصل المغنية العالمية نيكى ميناج على جائزة Michael Jackson Video Vanguard.

وصرح بروس جيلمر، رئيس قسم الموسيقى، والمواهب الموسيقية، والبرمجة والأحداث، بـ باراماونت + ، في بيان: "لقد كسرت نيكي الحواجز أمام النساء في الهيب هوب بتعدد استخداماتها وفنها الإبداعي، ولقد ساهمت في تغيير صناعة الموسيقى وعززت مكانتها كنجمة عالمية بفضل جاذبيتها وأسلوبها الذي يتحدى النوع واستمرارها في أن تكون "نيكي" بلا اعتذار."

وفي الوقت نفسه، سيتم تكريم فريق Red Hot Chili Peppers، المكون من المغني أنتوني كيديس والعازف Flea وعازف الطبول تشاد سميث وعازف الجيتار جون فروشيانتي، بجائزة الأيقونة العالمية.