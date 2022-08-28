"الحلق".. سعد لمجرد يكشف عن بوستر أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "الحلق"، مساء اليوم الأحد.

ونشر لمجرد، البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "الحلق اللي عامل قلق".

وأعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عن أول تعاون فني بينه وبين الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب تامر حسين عبر "إنستجرام": "قريبا، أول تعاون بيني وبين صديقي الفنان المغربي سعد لمجرد، ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، الحلق اللي عامل قلق، صيف 2022".

يذكر أن سعد لمجرد شارك مع الفنانة اللبناينة إليسا مؤخرا في أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب والتي حققت نجاحا كبيرا.

أغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.