فاتن موسى تنشر صورة لها.. وتوجه هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الإعلامية فاتن موسى، صورة جديدة لها اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت فاتن موسى على صورتها قائلة: "لا شيء أغلى من العافية.. الحمد لله على أبسط النعم وأعظمها".

وكانت فاتن موسى قد أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان مصطفى فهمي طلقها غيابيا أثناء تواجدها في لبنان، ولم تعلم بالأمر إلا من خلال السوشيال ميديا، وذلك العام الماضي.

وعن ذلك؛ قال الفنان مصطفى فهمي إنه اختار طريقة الطلاق الغيابي، في الوقت الذي كانت فيه زوجته بلبنان، حتى تكون وسط أسرتها، لأنه إذا طلقها وقت وجودها في مصر لن يكون بجوارها أحد فكل أسرتها في لبنان.