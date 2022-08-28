بدأت بـ"سيارة فارهة" حتى "غاب الفرح".. تفاصيل بلاغات شيرين ضد حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أحدث فصول النزاع الساخن، بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الأولى، تقدمه ببلاغ جديد ضد الثاني.

المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، ضد الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين، وذلك بعد اتهامه له بالاستيلاء على أغانيها، ومنها أغنية بعنوان "غاب الفرح".

ويعد البلاغ الجديد، هو الأحدث في سلسلة البلاغات التي تقدمت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ بداية صراعها مؤخرا مع طليقها الفنان حسام حبيب، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

ستوديو وشقة

في 20 يوليو الماضي، كشفت شيرين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، تفاصيل تعرضها للاستغلال المادي من طليقها الفنان حسام حبيب، ووجهت له العديد من الاتهامات بينها استيلائه على السيارة دون وجه حق.

شيرين قالت: "أثناء وجودي فى الساحل تلقيت اتصالًا هاتفيًّا يفيد بسرقة سيارتي المكتوبة باسم حسام، اللي أنا كنت بكذب عشانه، أقسم بالله العظيم حسام حبيب خسرني أخويا وأمي وكل الناس، لدرجة أنه أوهمني بإن الدنيا تآمرت علينا أننا منبقاش مع بعض".

وتابعت: "حسام حبيب كان دائمًا ينكد عليَّ، وعندما حلقت شعري كان بعد طلاقي البائن، ولكني كنت بحبه وكنت فاكراه ابني وليس زوجي، وعملت له ستوديو اشتريت له أغاني بفلوسي، ثم فوجئت به يصفني بالتخينة بخلاف الضرب والسحل على الأرض والشتيمة بأبشع الألفاظ".

أكملت: "كنت بروح أدي الفلوس لأهل بيته، بدي الفلوس لوالدته وأخته وعندي شهادة من بنوك معينة بكده، الكلام ده بيحصل على مدار 3 سنوات، الفلوس بتاعتي كانت بتدخل بيتهم مصاريف لوالدته وأخته، حتى الشقة اللي قاعدين فيها دلوقتي، أنا دافعة فلوسها لآخر السنة، حسام ماخدش فلوس في إيده، بس عشان أنا بنت أصول كنت بدي حقة لأمه أمال أمه كانت هتعيش منين".

سيارة فارهة

في 21 يوليو الماضي، تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم (٣٢٠٦٨) ضد الفنان حسام حبيب، تتهم فيه موكلته طليقها بالنصب.

وقال ياسر قنطوش في بلاغه المقدم للنيابة العامة: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض... واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك... على حساب المعرض بالبنك... وهذا يعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها".

وتابع البلاغ: "ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض قيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه وتم استخراج رخصة السيارة باسمه وقام باستخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ (مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣-سلندر-بنزين-أسود) لوحات معدنية ... وحدة مرور مصر الجديدة".

غاب الفرح

الشاعر إبراهيم شتا "مؤلف الأغنية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الموضوع بكل بساطة، أن (غاب الفرح)، وهي من كلماتي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع نابلسي، وكذلك أغنية (انطفيت)، وهي من ألحان نديم جمال، نالوا إعجاب الفنان حسام حبيب، وتم الإتفاق معه لتقديمها منذ أكثر من عام".

وتابع: "كافة التصاريح بما فيها التنازلات، قدمناها إلى الفنان حسام حبيب، وهو وحده صاحب الحق في استغلالها".

شتا، علق على مدى تأثير الأزمة الحالية بين الفنان حسام حبيب، والفنانة شيرين عبد الوهاب، حول ملكية الأغنية، وقال: "من جهتي وما يخصني التأكيد على كون أن الفنان حسام حبيب، هو صاحب الحق، وحسب تأكيده لي، لن يؤثر ما حدث على طرحه الأغاني في ألبومه الجديد".

الفنان حسام حبيب، أعلن مؤخرا عن تقديم محاميه جميل سعيد، بلاغ للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهمة التعدي على حقوقه في أغنية "غاب الفرح"، ردا على تقديمها مقاطع من الأغنية وإعلانها أحقيتها بها.

حسام، سبق وقدم بلاغات ضد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، اتهمها فيها بالسب القذف، فيما تقدم المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين، بعدة بلاغات ضد حسام ووالده.