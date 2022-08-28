بكاء ولطم .. انهيار نادين الراسي ووالدتها في عزاء جورج الراسي في أول ظهور لهما

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 06:50 مساءً - خرجت الفنانة ” نادين الراسي ” بتصريحات لوسائل إعلام لبنانية خلال تواجدها بعزاء شقيقها الفنان ” جورج الراسي ” بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة جبيل الذي رحل عن عالمنا فجر أمس السبت إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته إلى لبنان بعد إحياؤه حفل غنائي في سوريا .

وبوجه سيطرت عليه ملامح الحزن والبكاء هاجمت نادين الراسي المسئولين في لبنان وحملتهم مسئولية الحادث الذي أصفر عن مصرع شقيقها بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني عند الحدود السورية اللبنانية في منتصف الطريق في طل غياب أية علامات إرشادية تحذر من هذا الحاجز وعدم وجود إنارة .

فقالت : ” جورج مش لألي بس جورج لكل لبنان ولكل محبينه .. بقول مات رخيص لإنه حرام من ورا قصص طرقات وتظبيط طرقات نخسر ولادنا ونخسر إخواتنا .. جورج بيسوق منيح، جورج مخلص حفلته راجع نازل على بيروت لأن إبنه بيشوفه سبت وأحد ” .

وتابعت : ” بشعة كتير لما يحطولنا هيك بلوك بنص الطريق وما يكون فيه عليه ضوء .. إذا بيقبل وزير الأشغال يحترق قلبه على إبنه الله لا يقدر ما راح ادعي، إذا بيرضى بيتركها هيك .. عيب، راضيانين بالبلد بكل مصايبه ومشاكله وبكل أمورنا الاجتماعية ” .

وأضافت نادين موجهة متحدثة عن والدها وشقيقها الراحل : ” هذا الزلمة اللي شايفينه بابا، لا حكم عليه بحياته مش عامل مشكل مع حدا، بحياته مش شربان فنجان قهوة ولا سيجارة ” .

وواصلت : ” هذا اللي ربى جورج وعمره 7 سنين يطلع يغني بالمطاعم وبس يخلص يحط المصاري تحت مخدة الماما ويحمل حاله ويروح عالمدرسة .. هيدا إنسان بينكسر قلبه على إبنه ، على الطفل المعجزة جورج الراسي ” .

وأكملت مهاجمة وزير الأشغال اللبناني : ” وزير الأشغال عن بيخرج مهندس وحكيم وفرحان الله لا يفرحك، إلهي لا يفرحك وإن شاء الله على أربعين خيي يارب يحترق قلبك ” .

من ناحية أخرى انهارت والدة جورج الراسي أثناء تلقيها العزاء وقالت : ” جورج طالع يسترزق من أجل ابنه ولكنه تفاجأ بسور خرساني حاطينه بالعرض في نص الطريق ” .