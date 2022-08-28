شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي آرثر على مشارف الرحيل عن صفوف" السيدة العجوز" فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب رحيل نجم وسط يوفينتوس الإيطالي آرثر ميلو عن صفوف الفريق فى الصيف الحالي، يأتي ذلك بعدما أكد مسئولي الفريق الإيطالي للاعب بالموافقة عن أي عرض سوف يقدم له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير أن هناك بعض التحركات للرحيل لأحدي أندية الدوري الفرنسي أو البرتغالي فى الفترة الحالية، لا سيما أن اللاعب يحظي بإهتمام مسئولي بنفيكا ونيس من أجل بحث إمكانية إنتقال اللاعب لأحد الفريقين قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي.



أسباب تدفع مسئولي اليوفي للتخلص من اللاعب!

وشهدت الفترة الماضية محاولات عديدة من الجانب الإيطالي لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق لعدة أسباب، يأتي على رأسها عدم تقديم اللاعب المستوي المنتظر منه منذ إنضمامه من صفوف برشلونة ضمن صفقة بيانيتش التبادلية، إضافة إلى الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب.

وفى سياق متصل رفض اللاعب البرازيلي تخفيض عقده مع الفريق بداية من الموسم الحالي، الشئ الذي جعل العلاقات تتوتر بشكل كبير بين الطرفين، مما دفع المدرب الإيطالي أليجري يصمم على رحيل اللاعب، وعدم الإنتظار لفترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



كيف يفكر اللاعب فى العروض المقدمة له؟

ومن جانبه يري اللاعب أن فرصة اللعب فى الدوري الفرنسي ستكون أفضل من اللعب دخل الدوري البرتغالي فى الفترة القادمة، ولكن فى حالة وصول عرض مناسب من الدوري الإنجليزي سيكون شيئًا مميزًا له فى الفترة الحالية، مستبعدًا العودة لبرشلونة مرة أخري.