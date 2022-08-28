تغيير اسم فيلم سامح حسين الجديد إلى "ساندوتش عيال"

القاهرة - سامية سيد - غير صناع فيلم "اللعب مع العيال" بطولة سامح حسين اسمه إلى فيلم "ساندوتش عيال" حسبما صرح المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" وهو بطولة نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، ومجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح، وهو من إخراج هاني حمدي، إنتاج أحمد السبكي.



سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إنه مضي على قائمة زواجه بعد شهر العسل ولم يعلم محتواها، مضيفا: أنا عملت في مهنة المحاماة وعشت قضايا بمحكمة الأسرة، مؤكدا أن معظم السيدات جعلت الرجل "يلف حول نفسه".

وأضاف سامح حسين خلال برنامج "راجل و2 ستات" في فقرة فض اشتباك على قناة "on"، أنا سأطلب بعمل قايمة لبناتى، لأنها تحفظ الحقوق، فكيف اشترك معها في تجهيزها وهو يطلقها ويمشى دون حقوق، فيجب أن أحافظ على حقوقها المادية، وهذا ليس حراما ولا عيبا ولا تخوينا له، مؤكدا، أنا لن أعيش لها طوال العمر.

وأشار سامح حسين إلى أنه يجب أن يكون بين الطرفين مصداقية ونوعا من الثقة، فنجد آباءً يشترطون على أزواج بناتهم فى نوعية الأجهزة الكهربائية، وهنا أقول عليكم افتراض حسن النية وتفائلوا بالخير تجدوه.