شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يستمتع مع زوجته جميلة البدوى بتناول البطيخ فى شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغنى عبد الفتاح الجريني على مشاركة متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام بعدة صور من احتفاله بشهر العسل بصحبة زوجته الفنانة جميلة البدوى مؤخرًا، إذ ظهرا خلال الصور والابتسامة تسيطر على وجوههما، كما برزت فرحتهما وهما يأكلان البطيخ مثلما ظهر خلال الصور.

وكان احتفل الثنائى الجريني وزوجته بزواجهما قبل أيام، إذ حرص عدد كبير من أصدقائهما على مشاركتهما تلك الاحتفالات، وحضرت شقيقتا عبد الفتاح الجرينى بالزى المغربى، كما حضر المطرب المغربى خالد بنانى والإعلاميتان عبير شورى وبسنت شمس الدين.



عبد الفتاح الجرينى بصحبة زوجته

وكان الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى كشف عن احتفالات ليالى ما قبل الزفاف، وذلك بعدما نشر صور برفقة شريكته الفنانة جميلة البدوى، وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، ونشر الجرينى الفيديو من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر الفنان المغربى صورا وفيديوهات من ليلة الحنة، قبل يومين من إقامة حفل زواجه على الفنانة جميلة البدوى، والمقرر إقامته فى المغرب وتحديدًا فى مدينة الدار البيضاء بعد غدا الاثنين 22 أغسطس بحضور عدد من نجوم الفن.



الجريني وزوجته جميلة بدوى

جدير بالذكر أن النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى، قد قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح الجرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبى بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين، هما عمر زكى الذى تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذى تولى إخراج المشاهد فى دبى.