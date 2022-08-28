شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. لينا شاماميان ومدحت ممدوح نجما الليلة الـ11 فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الليلة فعاليات اليوم الـ11 في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تحت إشراف مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية على مسرح المحكى في دورته الـ30، ففي الثامنة مساء يلتقى جمهور القلعة بـ مدحت ممدوح أول عازف ريكورد مصري وعربي ويلية فقرة المطربة السورية لينا شاماميان.

السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقي وتخرجت كمغنية كلاسيكية، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية "هنعيش ونشوف"، تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاة من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة، تقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.