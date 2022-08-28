شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا بكواليس أحدث أجزاء Fast And Furious فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل ونجم المصارعة الحرة جون سينا خلال كواليس أحدث أجزاء فيلمه القادم Fast And Furious في لوس أنجلوس، إذ يعتبر الفيلم بمثابة الجزء العاشر خلال السلسلة التي تعتبر من أهم السلاسل في الأفلام العالمية بعدما حقق خلال أجزاءه السابقة نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.



جون سينا

كما اعتبر جون سينا واحدًا من أهم الممثلين الذين انضموا إلى بطولة الفيلم مع فان ديزل، خلال الجزء الأخير بعدما راهن القائمون على العمل علي نجاحه بسبب فورمته، وشعبيته الكبيرة.



جون بكواليس الفيلم

من ناحية أخرى سبق وحصل أحدث أعمال جون سينا مسلسل Peacemaker على تقييم مرتفع وصل إلى 94% من قبل 71 ناقدًا عالميًا، و85% من قبل 937 مشاهدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes، العمل الذى طرح على منصة HBO Max في 13 يناير من العام الجارى.

ويقوم ببطولة مسلسل Peacemaker المصارع والممثل العالمى جون سينا، ومن تأليف وإخراج جيمس جان وإنتاج بيتر سافران من خلال DC FanDome.



جون سينا

على أن يستكشف مسلسل Peacemaker أصول الشخصية التي لعبها جون سينا لأول مرة في فيلم The Suicide Squad، لـ جيمس جن والذى طرح خلال العام الجارى 2021، وهو رجل مغرور بشكل مقنع، ولكنه يؤمن بالسلام بأي ثمن، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يجب أن يقتلهم للحصول عليه.

المسلسل من بطولة جون سينا في دور صانع السلام، ودانييل بروكس في دور أديبايو، وفريدي ستروما في دور الحارس، وجنيفر هولاند في دورهاركورت، وستيف أجي في دور إيكونوموس، وتشوكودي إيوجي في دور ميرن، وروبرت باتريك في دور أوجي سميث.