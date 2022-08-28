الوحيد اللي محبتوش.. هذا هو الفنان الذي يكره عادل إمام بشدة ولا يطيقه.. لن تتوقعه أبدًا!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 05:43 مساءً - ملامح وجهه الحادة ونظرات عينه الثاقبة إضافة إلى طوله جعلته أحد أشهر ممثلي الأدوار الثانوية في الدراما والسينما المصرية، ولقب بأشهر”بلطجي في السينما” إنه الفنان المصري صالح العويل.

ووقف أمام العديد من صناع الدراما بداية من “اللص والكلاب”بطولة شكري سرحان، حتى وقوفه أمام الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل “جبل الحلال” جاءت بدايات صالح العويل”من حبه الشديد لحضور الأفلام السينمائية.

ففي أحد الأفلام التي كانت تعرض في سينما “كوزموس” عرف من الجمهور أن الممثلين دائماً ما يجلسون على مقهى خلف السينما، فقرر أن يذهب إليها ويمكث بها ليل نهار حتى يجد فرصته، وبالفعل تعرف على العديد من الممثلين الصغار الذين عرضوا عليه أن يشارك معهم في فيلم جديد من بطولة شكري سرحان.

وأكد العويل في أحد تصرحاته التي تداولتها الصحف الإخبارية: وقفت قدام نجوم كتير الوحيد اللي محبيتوش هو عادل إمام لأنه أناني ومتكبر”، قالها وهو يتذكر مشاهد فيلم جزيرة الشيطان”من بطولة الفنان عادل إمام.

البُعد عن الروتين في العمل الحكومي، دفع “العويل” للاستغناء عن وظيفته إلى الأبد بعد انضمامه لأول مشهد سينمائي” أنا مكنتش أعرف أنا هبقى بطل ومشهور أم لا.. بس كل اللي فكرت فيه إن أنا مبحبش القاعدة على المكاتب، ولحد دلوقتي بشتغل سنة و3 لأ المهم بشتغل حاجة بحبها

معلومات عن الفنان صالح العويل:

– ولد صالح العويل في 19 مارس 1946، لعائلة لا يعمل أحد منها في صناعة السينما.

– بدأ العمل في السينما، منذ حقبة الستينيات، في فيلم “اللص والكلاب”، مع الفنان شكري سرحان، وكان صغيرًا جدًا، وظهر في المشهد الأخير وسط المجاميع.

– صرح صالح العويل خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة“، بأنه بدأ العمل في الوسط الفني من مقهى في شارع عماد الدين، حيث وجد الكومبارس يجلسون على المقهى، فحرص على أن يتردد على المقهى، وحاول التقرب منهم للتعرف عليهم.

– قال إنه كان يجلس إلى جوار الكومبارس وهم يلعبون الكوتشينة ويشجعهم لكي يكون صديقًا لهم وينل أي دور.

– أكد أن الفنان شكري سرحان بالنسبة لهم هو النموذج الأمثل للمثل، حيث إن وجهه سينمائي باقتدار.

-قال إن المخرج حلمي رفلة في فيلم “ألمظ وعبده الحامولي” كان يبحث عن كومبارس بجبة وقفطان، مشيرًا إلى أنه أخذ جبة وقفطانا من زميله، لكي يلتحق بالفيلم.

– وصف الفنان سمير غانم بالإنسان كثير الحنان، فقال عملت مع الفنان سمير غانم في فيلم “إنهم يسرقون الأرانب” حيث كان من المفترض أن يضربني بالشومة، لكن سمير غانم رفض ذلك واستبدل الشومة بالباذنجانة”.

– قال إن الفنان أحمد زكي في فيلم “حسن اللول” ضربه بالقلم، دون أن يكون مكتوبًا في السيناريو، وأعطاني أموالًا بعد غضبي.

-صرّح بأنه ضرب الفنان عادل إمام في مشهد “عصابة حمادة وتوتو” ضربا مبرّحا مع أن المخرج طلب منهم أن يضربه “كدا وكدا”.

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