كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أثار الفنان ” عمر كمال ” جدلا خلال الساعات الماضية بعودة الحديث عن شائعة ارتباطه ب ” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بسبب صورة جديدة له نشرها عبر حسابه على إنستجرام .
وظهر عمر كمال في الصورة خلال تواجده على شاطئ البحر أثناء قضائه لأجازته الصيفية بالساحل الشمالي مشيرا في تعليقه عليها إلى أن حبيبته هي من التقطت له هذه الصورة .
فكتب المطرب عمر كمال في تعليقه قائلا : ” taking by my love التقطت بواسطة حبيبتي ” .. لتقوم ندى الكامل بعمل إعجاب عليها .
فيما كتبت إحدى المتابعات لعمر كمال تعليقا على الصورة جاء فيه : ” my love سلم على ندى الكامل ” .. ليرد عمر عليها : ” بتسلم عليكي ” .
وقد رجح الكثير من المتابعون أن رد عمر كمال على المتابعة هو بمثابة إعلان غير مباشر عن ارتباطه بندى الكامل بعد فترة من تردد الشائعات حول هذا الأمر .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة .. شائعة ارتباط عمر كمال وندى الكامل تعود إلى الواجهة من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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