بسبب صورة .. شائعة ارتباط عمر كمال وندى الكامل تعود إلى الواجهة من جديد

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أثار الفنان ” عمر كمال ” جدلا خلال الساعات الماضية بعودة الحديث عن شائعة ارتباطه ب ” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بسبب صورة جديدة له نشرها عبر حسابه على إنستجرام .

وظهر عمر كمال في الصورة خلال تواجده على شاطئ البحر أثناء قضائه لأجازته الصيفية بالساحل الشمالي مشيرا في تعليقه عليها إلى أن حبيبته هي من التقطت له هذه الصورة .

فكتب المطرب عمر كمال في تعليقه قائلا : ” taking by my love التقطت بواسطة حبيبتي ” .. لتقوم ندى الكامل بعمل إعجاب عليها .

فيما كتبت إحدى المتابعات لعمر كمال تعليقا على الصورة جاء فيه : ” my love سلم على ندى الكامل ” .. ليرد عمر عليها : ” بتسلم عليكي ” .

وقد رجح الكثير من المتابعون أن رد عمر كمال على المتابعة هو بمثابة إعلان غير مباشر عن ارتباطه بندى الكامل بعد فترة من تردد الشائعات حول هذا الأمر .