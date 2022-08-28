شكرا لقرائتكم خبر عن الإتفاق تم.. نادي روما الإيطالي يحسم صفقة بيلوتي فى المريكاتو الصفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما الإيطالي قد أنهي إتفاقه من أجل ضم المهاجم المخضرم أندريا بيلوتي نجم نادي تورينو السابق، يأتي ذلك ضمن خطة البرتغالي جوزيه مورينيو فى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية تساعد الفريق فى المنافسة على لقب الكاليتشو هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن الأمور حسمت بشأن المقابل المادي الذي سيتقضاه اللاعب مع الفريق، حيث إنه من المقرر أن يتقاضي اللاعب ما يقارب من 2.5 مليون يورو فى الموسم الواحد، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من الموسم الحالي.



كيف سارت المفاوضات خلال الفترة الماضية

وشهدت المفاوضات بين الطرفين توافق كبير، حيث رحب اللاعب بشدة للإنضمام لصفوف الذئاب الإيطالية، لا سيما أن اللاعب انتهي تعاقده مع تورينو وأصبح حرًا، مما يجعل فرصة إنتقاله لفريق بحجم روما مع ضيق الوقت قبل غلق المريكاتو الحالي أمر جيد للغاية.

وفى إطار متصل يقترب رحيل المهاجم الأوزبكستاني إلدور شومورودوف، والذي كان السبب الرئيسي وراء تأخر الإعلان عن إنهاء صفقة بيلوتي، خاصة أن مسئولي النادي الإيطالي يخططون لوضع المهاجم الإيطالي فى قائمة الفريق بدلًا من اللاعب الأوزبكستاني.



تطلعات اللاعب الكبيرة مع روما هذا الموسم

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالإنضمام لصفوف للفريق فى الصيف الحالي، وأضاف أن لديه تطلعات كبيرة مع الفريق فى الفترة القادمة، حيث أوضح أن روما سيكون منافسًا قويًا على جميع البطولات بالموسم الجديد، بعدما تعاقد الفريق مع العديد من اللاعبين الجدد الرائعين.