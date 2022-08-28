شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عطية نجم برنامج الدوم يطرح أول أغانيه "ماتبكيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ميديا هب سعدي - جوهر أغنية جديدة لنجم برنامج الدوم أسامة عطية في فئة الغناء بعنوان "ماتبكيش" والتي تعد أولى أعماله الغنائية وانطلاقة جديدة نحو بوابة الاحتراف بعد النجاح والشعبية الذي حققها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الدوم.

وشارك أسامة في غناء أغنية "ماتبكيش" من إنتاج المتحدة للخدمات الأعلامية المغنية اليونانية Andromachi Dimitropoulo وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي النابلسيز.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب على الشواطئ المصرية مع تقديم رقصات استعراضية ومن إخراج أحمد المرسي.

وتقول كلمات الأغنية "ماتبكيش ياللي غايب علينا نحن حيرا ودمعنا باين في عينينا لو أنت في نار إحنا في نار كلنا "

يشار إلى أن القائمة الكاملة للفائزين ببرنامج الدوم تضم، في فئة التقديم التليفزيوني، كل من: مريم حسن، يارا مجدي، وفي فئة التمثيل: سعد سمير وماريا أسامة، وفي فئة الغناء: أسامة عطية وأسماء الجمل.















