شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد علي تشدو بأغاني فوزي وشادية ووردة في حفلات "صيف الإنتاج الثقافى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المطربة فاطمة محمد علي حفلاً غنائيًا غدًا الإثنين الساعة التاسعة ضمن حفلات "صيف الإنتاج الثقافى" بساحة الهناجر بدار الأوبرا، والتي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

وكشفت الفنانة فاطمة محمد علي لـ"الخليج 365" عن البرنامج الغنائي الذي ستقدمه خلال الحفل الذي يقام مجانا للجمهور، حيث ستغني أغنية "طير بينا يا قلبي" لمحمد فوزي، و"مخاصمني بقاله مدة" للفنانة شادية، و"مداح القمر" للمطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، وأغنية "في يوم وليلة" لوردة وانشالله ما أعدمك "لمحمد قنديل، وأغاني ميدلي للفنان فريد الأطرش.

كما ستغني لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية "أمل حياتي" ، وأغنية "يا أمه القمر ع الباب" لفايزة أحمد، وتنهي الحفل بأغنية صباح "عدي علي وسلم".

يشار إلى أن برنامج الحفلات ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، كما وافقت د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، على أن يقدم القطاع برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" مجانا للجمهور، فى الفترة من ٢٣ حتى 30 أغسطس الجارى، يوميا فى الثامنة مساء، وذلك انطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.