شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع قيادات الأوبرا لدراسة زيادة أعداد حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع اليوم قيادات دار الأوبرا المصرية بقيادة مجدى صابر لدراسة الإقبال على حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت التي سيقام في ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 أغسطس، حيث من المتوقع أن تقرر إدارة الأوبرا زيادة عدد المقاعد حيث إن مسرح المحكى يستقبل 3000 شخص فقط ومتوقع حضور ضعف هذا العدد.

يذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت، قال: الفن الجيد هو الذى يجذب الناس ومن حق كل مواطن اختيار الفن الذى يعجبه والفن الجيد هو الذى يستمر ويعيش، إنما الفن الغير الجيد يُطرد مع الزمن وهو ما عشنا عليه في الفن بمصر لأن الفن الصادق هو الذى يعيش

وأضاف عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، يجب التوسع في تعليم الموسيقى، وكان زمان في المدارس الحكومية حصة موسيقى وفرقة موسيقية المدرسية، ويجب الاهتمام بالموسيقى في المدارس مرة أخرى

وتابع عمر خيرت، نريد الرجوع مرة أخرى لتعلم الموسيقى ووضع خطط لتعلم الموسيقى يليق بمكانة مصر، لافتا إلى انبهاره بحجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة من جمال المباني والمكان رائع وأحمد الله أن مصر فيها أماكن جميلة بهذا الشكل

وأشار الموسيقار الكبير إلى أن المصريين يهتمون بالموسيقى ويستمعون لها، وانا سعيد بكل التطورات التي حدثت في مسيرتى وهناك أعمال موسيقية مستمرة منذ 40 سنة، والناس معجبة جدا بتلك الموسيقى، لافتا إلى "قضية عم أحمد" أكثر عملا موسيقيا يطلبه الجمهور منى، والراب في مصر هو تقليد حرفى للموسيقى الغربية .

واستكمل الموسيقار الكبير أخاف على الموسيقى المصرية أنها تختفى ومتبقاش موجودة، ولو لم نجد موسيقيين يشتغلوا بشكل أكاديمى ستختفى نظرا لوجود موسيقى أخرى وبالفعل أخاف على الموسيقى المصرية من الفناء، لافتا إلى أن هشام نزيه لديه موهبة ودارس بشكل اكاديمى ولفت نظرى .