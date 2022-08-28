شكرا لقرائتكم خبر عن كان يصطحبه على المسرح.. فيديو قديم لـ جورج الراسي وابنه على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان يربط الفنان الشاب جورج الراسي، علاقة حب وطيدة بينه وبين فلذه كبده ابنه "جو"، حيث كان يصطحبه معه على المسرح، ومنذ ولادته وأصبح جورج يغير من نفسه من أجل نجله، وفى فيديو قديم نشره جورج على حسابه على تويتر، عام 2018، ظهر جورج وهو يحمل نجله ويغنى معه على المسرح.

وفى تصريحات تلفزيونية قديمة لجورج الراسى، تحدث عن نجله قائلاً: "ولما تولد ابني مبقاش يفرق معايا أي حاجة في الدنيا، حتى الفن اللي كنت شايفة حاجة كبيرة، والشهرة، مبقوش يعنولي أي شيء، وغبت 4 سنين وقت الكورونا وقبلها، وتغيرت، لإني غيرت كل شيء في حياتي، مش عشاني، عشان ابني، ورجعت بقيت رياضي وانتبهت لنفسي بعد ما تغيرت شوية في الأول بسبب الشهرة".

وفي سياق متصل، قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر غد الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء اليوم الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.