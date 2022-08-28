شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى حفلا غنائيا فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة الإماراتية بلقيس فتحى حفلاً غنائيًا في دبى، وتفاعل الجمهور مع أغنيات بلقيس وتبادل معها الغناء على مدار ساعة ونصف، خاصة أن بلقيس صعدت على خشبة المسرح بغناء "انتهي" ثم غنت عددًا كبيرًا من أغانيها التى رددها الجمهور معها وهي "حالة جديدة، مجنون، هوى، دبلوماسي" وأغنية الغزالة رايقة.

وصعدت أحدى الفتيات من جمهور بلقيس على المسرح وشاركت معها الغناء والرقص على أنغام الدبكة.

بلقيس عبرت عن سعادتها بخروج الحفل هذا النجاح من خلال الحضور الجماهيري الكبير والتنظيم الجيد الذي ساهم فى خروج الحفل بهذا الشكل المرتب .





















وكشفت بلقيس من خلال بيان صحفي أنها تشرفت هذا الموسم الصيفي بتقديم سلسلة حفلات لجمهورها وكانت على تواصل دائم معهم ، وأن الفترة المقبلة ستشهد إعلانها لعدد من الحفلات من المقرر أن تقدمها حتى نهاية العام الجاري .

على الجانب الأخر تستعد بلقيس خلال أيام لتسجيل الأغنية الإفتتاحية لبطولة كأس العالم التى ستعلن عنها الفيفا قريباً.

يذكر أن بلقيس إنتهت الأسبوع الماضي من تصوير أحدث أغنياتها باللهجة المصرية في أكثر من منطقة داخل القاهرة والجيزة وهي أغنية "مزاجنجي "من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحي في أول تعاون مع المنتج حمدي بدر ومن أخراج على أبو طالب في ثانى تجاربها معه بعد أغنية " دبلوماسي " في الصيف الماضي.