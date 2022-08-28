شكرا لقرائتكم خبر عن دفن زينة المرعبى منسقة أعمال جورج الراسى وتشييع جنازتها من طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان زينة المرعبى، منسقة أعمال جورج الراسى، لمثواه الأخير بعد صلاة الظهر، والتي لاقت مصرعها في حادث السيرِ الأليم مع جورج الراسي، أمس السبت، ودفنت في مدافن باب الرمل.



زينة المرعبى

وتتلقى أسرة زينة المرعبي العزاء في الراحلة خلال 3 أيام، في منزل والدها بشارع الكوندور بناية العلاء، والعزاء الثانى والثالث سيكون بقاعة مسجد الوفاء بمدينة طرابلس من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.