شكرا لقرائتكم خبر عن نادين الراسي وشيرين عبد الوهاب ومصطفى فهمى نجوم النشرة الفنية بتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 اليوم الأحد الكثير من الأخبار والتغطيات الفنية لأهم الأحداث، ولكن كان الفنان مصطفي فهمي والنجمة شيرين عبد الوهاب والفنانة اللبنانين نادين الراسي هم نجوم النشرة اليوم.



قدم النشرة الفنية الزميل الإعلامي جمال عبد الناصر والذي بدأ النشرة بتصريحات الفنانة نادين الراسى عن الإهمال الذي تسبب في مصرع شقيقها المطرب جورج الراسي، وقالت إن سوء حالة الطرقات وعدم إنارتها هما السبب في مصرع شقيقها، متوعدة بأخذ حقه

وجاء في النشرة أيضًا تفاصيل تكريم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما للفنانة المصرية لقاء الخميسي ضمن مكرمي الدورة الخامسة والتي تقام تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر القادم.

وقال المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان : ان تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي لكونها فنانة مسرحية بالأساس ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وقامت بالتدريس في جامعة 6 اكتوبر، إضافة لرصيد كبير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية سواء على مسرح الهناجر أو المسرح القومي وكان آخرها “تحب تشوف مأساة” للكاتب لينين الرملي ومن إخراج خالد جلال.

كما جاء بالنشرة تفاصيل عودة النجمة شيرين عبد الوهاب للسينما بعد غياب 20 سنة ، كان اخر افلامها " ميدو مشاكل " مع الفنان أحمد حلمي ، شيرين هتقدم فيلم بيكتبه أيمن بهجت قمر عن حياتها الشخصية وده اللي صرحت بيه لأحد البرامج قائلة : «اللى إحنا بنكتبه أنا وأيمن بهجت قمربقوله شوية حاجات ليها علاقة بى ووجهة نظرى وهو بيكتب والمسلسل هيتكلم عن شيرين عبدالوهاب الشخصية .

وتناولت النشرة أيضا فعاليات الليلة 11 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، إقبالا جماهيريا كبيرا ، أحيت الفاصل الأول المطربة نسمة محجوب بصحبة فرقتها الموسيقية، وظهرت بلوك مختلف بغطاء للرأس، وغنت على مدار ساعة ونصف عدد من أعمالها الخاصة منها حكاية شعب»، «كل شمس»، «حب أخوات»، «يا غاوى هروب» إضافة لميدلي غربي، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي اية، مستغربة، دوام الحال بجانب مجموعة من أشهر الأغانى الغربية ونخبة من اعمال زمن الفن الجميل .

وكان الفاصل التاني من الحفل مع مطربة التسعينات حنان ماضي اللي لبت طلب الجمهور وغنتأغنية "ليلة عشق"، اللي طلبوها منها وغنت كمان أغنية "البحر بيخطفني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغانيها بالتصفيق والصيحات.

أما أخر الأخبار في النشرة كان عنوانه : زواج أم إعجاب؟.. مصطفى فهمي يثير الجدل مع فتاة جديدة .. ده عنوان تريند اليوم علي جوجل ..والتفاصيل إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان مصطفى فهمي برفقة فتاة لم تظهر معه من قبل، وتساءل البعض هل هذه هي زوجته الجديدة أم مجرد معجبة؟

الفنان مصطفي فهمي كان متزوج مؤخرا من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ، ولمدة 6 سنوات ولكنه انفصل عنها في هدوء تام ولكنها هي التي اثارت مشاكل بعد الانفصال .

الفنان مصطفى فهمى تزوج 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، ودينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية .