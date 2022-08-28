مصطفى فهمي يثير الجدل بصورة مع فتاة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار الفنان مصطفى فهمي، الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد ظهوره مع فتاة في صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم الفنان مصطفى فهمي تريند موشر البحث في جوجل بسبب هذه الصورة التي ظهر فيها مع الفتاة داخل أحد المطاعم الشهيرة.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تزوج ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها ابنيه (عمر، ودينا)، ‏والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، والثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي انفصل عنها مؤخراً.

وكانت فاتن موسى قد أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان مصطفى فهمي طلقها غيابيا أثناء تواجدها في لبنان، ولم تعلم بالأمر إلا من خلال السوشيال ميديا، وذلك العام الماضي.

وقال الفنان مصطفى فهمي إنه اختار طريقة الطلاق الغيابي، في الوقت الذي كانت فيه زوجته بلبنان، حتى تكون وسط أسرتها، لأنه إذا طلقها وقت وجودها في مصر لن يكون بجوارها أحد فكل أسرتها في لبنان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي مسلسل "بابلو"، العام الماضي، بطولة الفنان حسن الرداد، سوسن بدر، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أروى جودة، سلوى عثمان، تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.