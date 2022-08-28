"الله يحرق قلبك على ابنك".. رسالة نادين الراسي لوزير لبناني بعزاء شقيقها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نادين الراسي رسالة لوزير الأشغال اللبناني، بعد وفاة شقيقها المطرب جورج الراسي في حادث سير مروع، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا، أمس السبت.

وقالت نادين، أثناء العزاء اليوم في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف: "جورج مش إلى بس، جورج لكل لبنان وكل محبينه، بقول مات رخيص لأنه حرام من ورا قصص طرقات وتظبيط طرقات نخسر ولادنا، ونخسر أخواتنا".

وأضافت :"جورج شوفير وبيسوق مليح، جورج خلص حفلته ونازل لبيروت لإن ابنه بيشوفه سبت وأحد، بشعة كتير إن يحطو لنا "بلوك" بنص الطريق وما يكون في عليها ضوء".

وتابعت: "إذا بيقبل وزير الأشغال يحترق قلبه على ابنه، الله لا يقدر، ما راح أدعي، عيب احنا راضيانين بالبلد بكل مصايبه، راضيانين بكل مشاكله وأمورنا الاجتماعية، الاقتصادية والسرقة والنهب، والقتل".

وأكملت: "جورج الراسي ما بيروح رخيص يا جماعة، حرام، وما يزعل مني وزير الأشغال الله يحرقلك قلبك على ابنك، متل ما حرقت لنا قلبنا على جورج الراسي، وهيدا جورج الراسي".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.