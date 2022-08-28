فيديو| أول تعليق من والدة جورج الراسي على وفاته في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت والدة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي على خبر وفاته، في حادث سيارة مروع أمس، بعد إحيائه حفل غنائي في سوريا.

وقالت والدة جورج، أثناء العزاء اليوم في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف "جورج عامل كتير أغاني، بس جورج طالع يسترزق يعيش ابنه، وطلع من 10 أيام ورجع بسلام، بس أتفاجئ أنهم حطينه بالعرض، حطه عليه بالقليلة".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.