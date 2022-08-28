نادر حمدي يحيي ذكرى وفاة والدة زوجته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان والموزع نادر حمدي الذكرى الأولى لوفاة والدة زوجته المنتجة سارة حسني.

ونشر نادر صورة تجمعه بزوجته ووالدتها، من حفل زفافه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية لوفاة حماتي العزيزة، ربنا يرحمها ويغفر لها، أرجو الدعاء لها في صلواتكم، ورجاءً قراءة الفاتحة على روحها فضلا وليس أمرًا".

وفي أول تعليق لحمدي على رحيل "حماته"، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت الي رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

من ناحية أخرى احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، السبت 16 يناير2021، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.