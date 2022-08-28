نادين الراسي تنشر فيديو لشقيقها يعتذر لها: "جرب دقلك وما عم ترد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد ساعات من رسائلها الأخيرة لشقيقها المطرب الراحل جورج الراسي، والتي تتوعد فيها المسؤولين عن وقوع حادث السير المروع له، والذي راح ضحيته، عادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لتوجيه رسالة جديدة لروحه.

نادين نشرت فيديو قصير لجورج، ظهر وهو يعتذر لها قائلا "اسمحولي أتوجه بالاعتذار الكامل لأختي الممثلة العظيمة نادين الراسي وأقولها يا نادين شو كنت بزعل منك ادقلك ما تردي، وأقولك ليش اتأخرتي لجيتي"، وعلقت هي "واااخ يا خيي شو عم جرب دقلك وما عم ترد".

وأثارت الفنانة نادين الراسي، الجدل حول وفاة شقيقها جورج الراسي، وعبر خاصية ستوري في صفحتها بموقع إنستجرام، نشرت صورا من الحادث الذي أودى بحياته، مشيرة إلى أنه تعرض للقتل وكتبت عدة تعليقات، منها: "أبدا مش قضاء وقدر هيدا إهمال الدولة ووزارة الاشغال"، و"لقوا لك حل وقتلوك يا نور عيني".

وتابعت: "شفتوا كيف قتلوا أخي". نادين، في تعليق اخر، كتبت: "الدولة قتلت أخي .. يا ناس ياهوه".

الفنان اللبناني جورج الراسي، البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه صباح أمس السبت، إثر حادث سير مروع على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.