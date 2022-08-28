السلطانة هويام بـ"السيجارة" في أحدث جلسة تصور.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة باسم السلطانة "هويام"، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مريم" في بعض الصور وهي تدخن "سيجارة"، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "رائعة، حياتي، جميلة، ملكة، جميلة الجميلات، سلطانة، أحبك جميلتي، قمر، كيوت، جميلة يا ملكة".

ورُزقت الفنانة التركية مريم أوزرلي بطفلتها الثانية "لي لي"، دون أن تكشف عن والدها، وذلك يناير 2021.

وأنجبت مريم أوزرلي طفلتها الأولى "لارا" في عام 2014.

يذكر أن مريم أوزرلي شاركت في مسلسل "ملكة الليل" وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.

وحققت الفنانة مريم أوزرلي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "حريم السلطان"، بطولة النجم التركي خالد إرجنتش، نور فتاح أوغلو، أوكان يلابيك، بيرغوزار كوريل.