ابنتي صلاح عبدالله يخطفن الأنظار بجمالهن في أحدث ظهور لهما برفقته.. إحداهما إعلامية شهيرة!! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:50 مساءً - نشرت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبدالله، ابنة الفنان صلاح عبدالله صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وظهرت دنيا برفقة والدها و شقيقتها “شروق” من لبنان، وتألقت باطلالة انيقة ومميزة مرتدية بنطلون جينز فاتح مقطع و توب أبيض.

وقد نالت الصور إعجاب مجموعة كبيرة من المتابعين ومحبي الفنان المصري مؤكدين على الشبه الكبير الذي يجمعه ببناته.

دنيا عبدالله تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله قد قالت في آخر تصريحاتها الصحفية، إن والدها الفنان القدير صلاح عبدالله قد بدأت حالته الصحية تتحسن، كما أنه ينتظر أن يخرج من المستشفى.

صلاح عبدالله وإبنتيه: دنيا وشروق

وحول تفاصيل الوعكة الصحية، قالت دنيا إن والدها الفنان صلاح عبدالله شعر بتعب يوم الثلاثاء الماضي، فأخبرتزوجها على الفور، مشيرة إلى أن زوجها استشاري جراحة، فأخبرها بضرورة سرعة نقله للمستشفى على الفور.

وأضافت دنيا، أن الأطباء أجروا عملية قسطرة وتركيب دعامة في قلب الفنان صلاح عبدالله، وبعدها دخل العناية المركزةلمدة يوم واحد بعد الانتهاء من العملية الجراحية، مشيرة إلى أن الأطباء قرروا إعطاءه راحلة لمدة 3 أيام يستأنف بعدها عمله ونشاطه الفني.

صلاح عبد الله: منعت ابنتي من التمثيل لهذا السبب

أفصح الفنان صلاح عبدالله في لقاء تلفزيوني سابق عن السبب وراء منعه لابنته من التمثيل رغم تفكيرها في الأمر.

قال عبد الله: “ابنتي دنيا فكرت في التمثيل لفترة، ولذلك منعتها من الحضور إلى المسرح، وكانت تصعد على المسرح معي تحيي الجمهور وهي طفلة ولم تشارك في المسرحية من الأساس، ورفضت رغبتها في التمثيل وذلك لأنني أعرف معاناة زميلاتي وأضرار الشهرة عليهن”، حسب تصريحاته لبرنامج “رأي عام” الذي يقدمه عمرو عبد الحميد.

أخر أعمال صلاح عبدالله

وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن الفنان صلاح عبد الله، كان قد شارك في بطولة “مسلسل دايما عامر”، الذي عُرض في سباق رمضان 2022، وهو أخر عمل فني قدمه، بالاشتراك مع مجموعة من النجوم وهم مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، سينتيا خليفة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، خالد محروس، سما إبراهيم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “دايما عامر” حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا والمشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

كما بدأ في منتصف شهر أغسطس الجاري الفنان صلاح عبد الله والفنانة فردوس عبد الحميد، تصوير “مسلسل حرب الجبالي” فى لبنان، حيث يتم تصوير جميع أحداث المسلسل هناك.

ويشارك فى بطولة العمل، أحمد خالد صالح ورياض الخولى وهبة مجدى، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد اسامة.

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