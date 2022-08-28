بصورة مع فتاة .. مصطفى فهمي يثير الجدل حول زواجه من جديد

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة جديدة للفنان ” مصطفى فهمي ” ظهر بها إلى جانب فتاة لم تظهر معه من قبل وهو يقف بجانبها ويضع ذراعه حول خصرها .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهما وإن كانت هذه الفتاة هي زوجة مصطفى فهمي الجديدة بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية ” فاتن موسى ” أم مجرد معجبة .

يذكر أن مصطفى فهمي سبق له الزواج ثلاث مرات، الأولى كانت من سيدة إيطالية أنجب منها إبنيه (عمر ودينا) .. ‏والثانية من الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” ثم زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” التي انفصل عنها مؤخراً ‏ .