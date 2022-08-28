كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة جديدة للفنان ” مصطفى فهمي ” ظهر بها إلى جانب فتاة لم تظهر معه من قبل وهو يقف بجانبها ويضع ذراعه حول خصرها .
وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهما وإن كانت هذه الفتاة هي زوجة مصطفى فهمي الجديدة بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية ” فاتن موسى ” أم مجرد معجبة .
يذكر أن مصطفى فهمي سبق له الزواج ثلاث مرات، الأولى كانت من سيدة إيطالية أنجب منها إبنيه (عمر ودينا) .. والثانية من الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” ثم زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” التي انفصل عنها مؤخراً .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع فتاة .. مصطفى فهمي يثير الجدل حول زواجه من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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