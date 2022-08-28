الموت يفجع الفنان ” هاني رمزي “

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:50 مساءً - أعلن الفنان ” هاني رمزي ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وفاة خاله الدكتور ” وهيب توفيق الوحش ” .

وتضمن المنشور صورة لشقيق والدة هاني رمزي أرفقها الأخير بتعليق نعى من خلاله الفقيد بكلمات مؤثرة وتوجه له بالدعاء .

فكتب هاني رمزي قائلا : ” رحل اليوم خالى الدكتور وهيب توفيق محلى الوحش .. على رجاء القيامة، هتوحشني قوي يا خالي وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي ” .