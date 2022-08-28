شكرا لقرائتكم خبر عن العدل جروب تعيد إعمار استوديوهاتها فى شبرامنت.. وجمال العدل: رب ضارة نافعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة العدل جروب متمثلة في عائلة العدل، العمل على إعادة بناء وإعمار استوديوهات العدل بعد تعرضها لحادث أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة منها، بجانب تلفيات فى أسلاك الكهرباء المجاورة.

واجتمع المنتج جمال العدل مع مهندس الديكور فوزي العوامري ونخبة مختارة من مهندسي الديكور لوضع خطة عاجلة لإعادة بناء الاستوديوهات وعودتها للعمل مرة أخرى.

وأكد المنتج جمال العدل وفقًا لبيان صادر عنه، قائلاً: رب ضارة نافعة لأننا سنقوم بإعادة بناء الاستوديوهات بشكل حديث يليق بالدراما المصرية والعربية، وسنسعى في أسرع وقت لإعادة الاستوديوهات للعمل مره أخرى حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين باستوديوهات شركة العدل جروب".

وكانت قد دعمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عائلة العدل بعد حريق استوديوهات العدل جروب في شبرامنت بأبوالنمرس، والتي انتهت بالتهام 3 بلاتوهات وكميات كبيرة من الأشجار والنخيل، وسببت خسائر فادحة لشركة الإنتاج الشهيرة.

وأصدر النقيب أشرف زكى بيانًا قال من خلاله: "باسمي وباسم مجلس نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر نساندكم وندعمهم كل أفراد عائلة العدل فى مصابكم الذي هو مصابنا جميعا".